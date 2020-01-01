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الجهاد الاسلامي تعلق على خطاب الرئيس عباس.. لا جدوى من استمرار الحديث عن السلام

الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تعلق على خطاب الرئيس عباس.. لا جدوى من استمرار الحديث عن السلام


غزة / سما/

علقت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام مجلس الامن بشأن خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا "صفقة القرن"

وقال نافذ عزام عضو المكتب السياسي للحركة إنه كان من الجيد أن يؤكد الرئيس محمود عباس رفضه لصفقة القرن، وأنه لا يمكن لأمريكا ان تكون وسيطا بأي شأن على الاطلاق.

وشدد القيادي عزام، انه لا جدوى من استمرار الحديث عن السلام، وبالتالي لا معنى لأي حديث عن حلول طالما أن امريكا نسفت كل شي، وطالما ان المحاولات السابقة لم تفلح، خصوصا أن الفلسطينيون قدموا الكثير ولم يكن هناك أي ردود من أوروبا حول رفض الصفقة.

وأضاف: أن الفلسطينيين مدعوون لترتيب أمورهم الداخلية، وان نجتمع لنتدارس امورنا، مبيناً أنه يجب التوافق على رؤية مشتركة لنعيد الفاعلية للوحدة الوطنية خاصة ان الرئيس لم يعد يراهن على مسيرة السلام، وطالما ان اسرائيل تواصل حربها ضد الفلسطينيين.
 

#الجهاد الاسلامي #قطاع غزة #صفقة القرن #الرئيس عباس #مجلس الامن #عملية السلام #اسرائيل #امريكا

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