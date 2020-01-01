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للمرة الثانية.. إسرائيل تستدعي القائم بأعمال سفير بلجيكا للتوبيخ‎

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية.. إسرائيل تستدعي القائم بأعمال سفير بلجيكا للتوبيخ‎


القدس المحتلة / سما /

 استدعت إسرائيل، يوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفير بلجيكا لديها، باسكال بوفين، لجلسة توبيخ، على خلفية قرار بروكسل دعوة رئيس منظمة معنية بالدفاع عن أطفال فلسطين، للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن هذه المرة الثانية التي تستدعي فيها إسرائيل القائم بأعمال السفير البلجيكي لدى تل أبيب، لجلسة توبيخ خلال أسبوع.

وأوضحت القناة، أن الخارجية الإسرائيلية سبق أن استدعت "بوفين"، الخميس، احتجاجا على دعوة بلاده "براد باركر"، رئيس "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين" (مقرها جنيف)، للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن، مقرر عقدها في 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتهم تل أبيب، "باركر"، بقيادة تنظيم "معادٍ لإسرائيل"، على علاقة وطيدة بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير)، وفق ذات المصدر.

ويوم الجمعة، ردت بروكسل على تل أبيب بالمثل عبر استدعاء سفير الأخيرة لديها "عيمانوئيل نحشون" للتوبيخ.

وذكر بروكسل، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، في بيان وقتها، إنها تنسق مجموعة عمل معنية بالأطفال في النزاعات المسلحة استعدادا لمناقشات قامت بإعدادها، بمجلس الأمن، وفق المصدر ذاته.

ويتهم "باركر"، ومنظمته، إسرائيل، بارتكاب "جرائم حرب وتعذيب الأطفال"، وهو ما تنفيه الأخيرة وتعتبره اتهاما باطلا لا أساس له من الصحة.

#بلجيكا #اسرائيل #جلسة توبيخ

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