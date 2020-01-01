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بلدية الخليل تستنكر إقدام قوات الاحتلال على تجريف سوق الحلال

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الخليل تستنكر إقدام قوات الاحتلال على تجريف سوق الحلال


الخليل / سما /

 استنكرت بلدية الخليل، اليوم، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من أعمال تجريف في سوق الحلال التابعة لبلدية الخليل، والواقعة في منطقة واد السمن جنوب المدينة، وأوضحت أنّ هذه السوق تخدم جميع المواطنين في محافظة الخليل، من خلال توفير المواشي.

واعتبرت البلدية أنّ هذه الخطوة مساس بممتلكات البلدية، وانتهاك صارخ لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تنص على الحفاظ على ممتلكات البلدية وتخويلها بإدارتها بشكل كامل، وطالبت البلدية المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات ووضع حد لها، محذرةً من استمرار هذه الانتهاكات.

#بلدية الخليل #سوق الحلال #تجريف

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