الشرطة تضبط وتتلف 21 مركبة غير قانونية بمحافظة نابلس

نابلس / سما /

ضبطت الشرطة، اليوم، 21 مركبة غير قانونية خلال حملة مرورية في مراكز شرطة عقربا وقبلان وعوريف شرق وجنوب نابلس.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنها، ومن خلال مهماتها اليومية اليوم في مراكزها في عقربا وقبلان وعوريف، ضبطت 13 مركبة غير قانونية، وأتلفت 8 مركبات أخرى.

وأضافت: إن هذه المهمات تأتي في سياق القضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية التي باتت تشكل خطراً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم لعدم جاهزيتها فنياً للسير على الشارع.

ودعت الشرطة المواطنين إلى التخلص من مركباتهم غير القانونية، حفاظاً على حياتهم وممتلكاتهم، مشددة على أن الجهود مستمرة للحد منها والقضاء عليها.