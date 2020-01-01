ميلادينوف: "صفقة القرن" خطر مدمر وضّم الضفة ينهي حل الدولتين

نيويورك /سما/

وصف المنسق الخاص لعميلة السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، "صفقة القرن" التي أعلن دونالد ترامب عن بنودها، بـ"الخطر المدمر" على مقترح حل الدولتين بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وحذر ميلادينوف اليوم الثلاثاء، في كلمة له بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، من خطط ضم الاحتلال لأراضي الضفة، وهو ما تدعمه بنود الصفقة، عبر الاستيلاء على أراضي المواطنين، وسيطرة تامة على القدس المحتلة وطرد سكانها.

وقال ميلادينوف،: "إنّ في الأيام التي تلت مقترح ترمب شهدنا حوادث عنيفة في القدس والضفة وغزة وحال استمرارها ستعقد الوضع على الأرض".

وأضاف: "يجب تفادي الاستمرار في هذا المسار الذي يعمق الاحتلال ويُعرض المقترح الدولتين للخطر".

وبينّ، أن الخطوات الأحادية من قبل ترامب ونتنياهو، لن تساعد في تسوية النزاع بين الفلسطينيين و(إسرائيل)، في ظل ارتفاع وتيرة الأوضاع بين الشبان وجنود الاحتلال على نقاط التماس في الضفة وغزة.

وشدد ميلادينوف، على أهمية تحقيق إرادة سياسية لإعادة الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات، لتحقيق السلام والحل العادل.

وكانت تونس وإندونيسيا، قد طلبت من مجلس الأمن بضورة عقد جلسة طارئة بحضور أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتحذير من مخاطر تمرير "صفقة القرن" على القضية الفلسطينية، وتداعياتها على المنطقة، وتهديدها للسلم والامن الدوليين.