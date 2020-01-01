الرئيس: صفقة القرن تحمل في طياتها الاملاءات ولا أدري من أعطى ترمب هذه النصائح البغيضة

نيويورك /سما/

بمشاركة الرئيس محمود عباس، بدأت، قبل قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي، حول "خطة ترامب".

وقال الرئيس خلال كلمته في مجلس الامن "ان الرفض الواسع لصفقة القرن يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ولأنها الغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني بحقه المشروع بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله بدولته وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة أراضي وضم للأراضي الفلسطينية".

وأضاف"صفقة القرن جاءت لتصفية القضية الفلسطينية وأؤكد على وجوب عدم اعتبارها أو أي جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض لأنها صفقة أمريكية إسرائيلية استباقية وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع"

وتابع: صفقة القرن تحمل في طياتها الاملاءات والأبرتايد وتكافؤ الاحتلال بدلا من محاكمته على ما ارتكبه من جرائم خلال عقود.

ووجه شكرا للاسرائيليين الذين رفضوا صفقة القرن، قائلا "شكرا للإسرائيليين الذين عبروا بطرقهم عن رفضهم لـ"صفقة القرن" وبعض من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي"، مضيفا ان هناك وثيقة وقع عليها 300 ضابط إسرائيلي رفضوا خلالها صفقة القرن.

وقال "جئتكم اليوم لأقول بأن السلام بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي لا زال ممكنا".

وتابع: لا أدري من أعطى ترمب هذه النصائح البغيضة وترمب ليس هكذا ولا اعرف هذه التصرفات من اين جاءت

يتبع ...