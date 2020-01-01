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صور.. اشتية: نحن اليوم في موقف وحدوي استثنائي وسنُسقط صفقة القرن

الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. اشتية: نحن اليوم في موقف وحدوي استثنائي وسنُسقط صفقة القرن


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، "مثلما أسقطنا المشاريع التصفوية لقضيتنا، سنسقط (صفقة القرن)، وسنبقى الأوفياء لهذه الأرض، ومدينة القدس، التي هي أقرب نقطة إلى السماء، وسنبقى أوفياء للأغوار الفلسطينية العزيزة علينا".

جاء ذلك، خلال انطلاق المهرجان المركزي المندد بـ (صفقة القرن)، والداعم للرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء وسط مدينة رام الله، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح)، وممثلي الفصائل والآلاف من أبناء شعبنا، الذين جاؤوا من مختلف المحافظات.

وأضاف: "اليوم تلتحم الضفة الغربية مع غزة ومع مخيمات البداوي، ونهر البارد، وكل مخيمات الشتات، فنحن لسنا عدميين نقول لا فقط، بل نقول نعم أيضاً للدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

وتابع: "نحن اليوم في موقف وحدوي استثنائي، كل فصائل منظمة التحرير والفصائل الإسلامية، موحدة خلف الرئيس محمود عباس، ونقول له اليوم، هذه وقفة شعبنا بكافة أطيافه، فسر ونحن خلفك".

واستطرد رئيس الوزراء قائلا: "تحية للشعوب العربية، وشعوب أفريقيا التي أيدت شعبنا، وتحية لكل دول أوروبا، التي وقفت معنا، ورفضت (صفقة القرن)، وأحيي أسرانا في السجون جميعاً".

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #صفقة القرن #القدس #الرئيس عباس #مجلس الامن
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