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مسؤولة في الحزب الاشتراكي البلغاري تجدد موقف حزبها المؤيد لحل الدولتين

الثلاثاء 11 فبراير 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة في الحزب الاشتراكي البلغاري تجدد موقف حزبها المؤيد لحل الدولتين


صوفيا /سما/

 أكدت رئيسة لجنة السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي البلغاري دنيتسا زلاتيفا موقف الحزب المؤيد لحل الدولتين.

وأضافت زلاتيفا، خلال لقائها مع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح ان حل الدولتين يأتي عبر المفاوضات والحوار البناء، للوصول لحل يرضي الطرفين على أساس القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وأضافت ان سياسة الإملاءات، وفرض الوقائع على الأرض، لن تفضي الى حل عادل، ولن تجلب لا الأمن ولا السلام للطرفين.     

من جانبه، استعرض السفير المذبوح أبعاد "صفقة القرن" الأميركية- الإسرائيلية، التي لم تراع الحد الأدنى للحقوق المشروعة لشعبنا والتي كفلها القانون والقرارات الدولية.

وأوضح أن الصفقة تشكل انتهاكا للقانون والقرارات والإجماع الدولي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا للشرعية الدولية، مؤكدا رفض فلسطين المطلق لها وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال، لما تتضمنه من انتهاكات للقانون والقرارات الدولية، وعدم اعترافها بحقوق شعبنا.

وطالب المذبوح الحزب الاشتراكي البلغاري بإصدار بيان يؤكد رفضه للصفقة لانتهاكها القانون والقرارات الدولية.

#الحزب الاشتراكي البلغاري #حل الدولتين

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