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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 11 فبراير 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب القطاع ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن السفر سيكون مخصصاً للحافلات المتبقية من الرابعة، إضافة للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (2020/4).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، داعيةً جميع المسافرين إلى التزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
 

للتذكير رابط كشف (2020/4)

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