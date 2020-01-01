  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدعو الرئيس لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة صفقة ترامب

الثلاثاء 11 فبراير 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو الرئيس لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة صفقة ترامب


غزة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الرئيس عباس قبيل خطابه في الأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ مواقف عملية تتعدى الأقوال، وترجمتها إلى أفعال، من أجل مواجهة وإفشال صفقة القرن ومخططات الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

وطالب فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، الرئيس عباس بالعمل على رفع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي، والخروج بإعلان واضح وصريح بالتحلل من أوسلو وملحقاتها، ووقف التنسيق الأمني.

كما طالب بإطلاق العنان للشعب الفلسطيني والسماح لأهل الضفة بالتعبير عن حالة الغضب تجاه هذه الصفقة وهذا الخطر الداهم بالطرق التي يختارها الشعب، بأدوات وأشكال النضال والكفاح والمقاومة.

وأكد على ضرورة التجاوب السريع مع الدعوات الوطنية لانعقاد عاجل للقاء قيادي فلسطيني مقرر لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الصفقة وحماية مصالح الشعب والتي تتوازى مع حجم الخطر والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

#حماس #غزة #الرئيس عباس #مجلس الامن #صفقة القرن #خطة ترامب

الأكثر قراءة اليوم

عائلة "شكشك" تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد زوجها.. و"الفالح" تطالب بالقصاص من ابنها

الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد الامني مع الفصائل بغزة

خارجية الاحتلال تشكر الإعلامي فيصل القاسم

غانتس: نموذج أمني واحد نجح في مواجهة المقاومة بغزة وبه يستعاد الردع

تقرير صادم: صينيون يحولون فضلات المجاري لزيوت تطبخ بها أشهر الأطباق! (فيديو)

عريقات: ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له

تقدير إسرائيلي : نقف أمام تصعيد تدريجي مع حماس في غزة

الأخبار الرئيسية

الرجوب يكشف عن بدء حوار شامل مع فصائل المنظمة و"حماس" والجهاد

مصدر : قرار بوقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة

860x484 (2)

عشرات الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان المركزي المندد بـ"صفقة القرن"والداعم للرئيس

اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر : اما الهدوء او الحرب بغطاء ودعم امريكي

مسؤولون إسرائيليون يكشفون سبب تأخير التصويت على صفقة القرن في مجلس الأمن