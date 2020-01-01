حماس تدعو الرئيس لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة صفقة ترامب

غزة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الرئيس عباس قبيل خطابه في الأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ مواقف عملية تتعدى الأقوال، وترجمتها إلى أفعال، من أجل مواجهة وإفشال صفقة القرن ومخططات الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

وطالب فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، الرئيس عباس بالعمل على رفع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي، والخروج بإعلان واضح وصريح بالتحلل من أوسلو وملحقاتها، ووقف التنسيق الأمني.

كما طالب بإطلاق العنان للشعب الفلسطيني والسماح لأهل الضفة بالتعبير عن حالة الغضب تجاه هذه الصفقة وهذا الخطر الداهم بالطرق التي يختارها الشعب، بأدوات وأشكال النضال والكفاح والمقاومة.

وأكد على ضرورة التجاوب السريع مع الدعوات الوطنية لانعقاد عاجل للقاء قيادي فلسطيني مقرر لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الصفقة وحماية مصالح الشعب والتي تتوازى مع حجم الخطر والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.