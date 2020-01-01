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جنود الاحتلال يقتحمون الحرم الإبراهيمي الشريف

الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود الاحتلال يقتحمون الحرم الإبراهيمي الشريف


الخليل / سما /

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الحرم الابراهيمي الشريف، وطردوا الموظفين والحراس المتواجدين داخله .

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان لها، اقتحام جنود الاحتلال الحرم الابراهيمي، وطرد الموظفين من داخله.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، إلى أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف، مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة .

وقال: إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، وتحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال.

ودعا أبو الرب المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو، إلى وضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي، وأبناء محافظة الخليل للاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف لحمايته من المخططات الإسرائيلية.

 
#الحرم الابراهيمي #الاحتلال

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