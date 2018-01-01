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أحدث الحقائب الرجالية في أسابيع الموضة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحدث الحقائب الرجالية في أسابيع الموضة


وكالات / سما /

باتت الحقائب الرجالية تنافس نظيراتها النسائية في تفاصيلها الدقيقة وأناقتها المُنقطعة النظير، فلم يعد للحقائب الكلاسيكية المملة مكان في عروض الأزياء العالمية للعام الحالي 2018.

وتنوعت أشكال وتصميمات حقائب الرجال في أسابيع الموضة لتكمل الإطلالة الأنيقة للرجل؛ واعتمدت تصميمات العام على الإكسسوارات والألوان الزاهية البعيدة عن التقليدية؛ وظهر ذلك بشكل واضح في مجموعة CROSSBODY، وMessenger Bag.

وضمت كلتا المجموعتين العديد من الموديلات المتنوعة بداية من حقائب الظهر كبيرة الحجم والتي تتناسب مع احتياجات لفئة الشباب، وصولاً إلى موديلات الكروس صغيرة الحجم والتي صممت خصيصاً للحمل المحفظة والهاتف.

وجاءت حقائب المجموعة CROSSBODY، وMessenger Bag بنقوش جريئة وألوان متنوعة لتتناسب مع الإطلالة الشبابية وملابس السبور بشكل كبير، إليك مجموعة من الحقائب التي عرضت في أسابيع الموضة في الألبوم أعلاه.

#الحقائب #الرجال #الموضة

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