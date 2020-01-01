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دنيا بطمة وشقيقتها تمثلان أمام القضاء مجددا

الثلاثاء 11 فبراير 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
دنيا بطمة وشقيقتها تمثلان أمام القضاء مجددا


وكالات / سما /

تمثُل المغنية المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، الإثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بمدينة مراكش، وذلك على خلفية متابعتهما في قضية ما بات يُعرف بـ”حمزة مون بيبي” المتخصص بالتشهير وابتزاز الفنانين ورجال الأعمال المغاربة في المغرب وخارجه.

وتتابع دنيا بطمة وشقيقتها في حالة سراح، بتهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.

كما تتهمان من طرف النيابة العامة بـ”بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والتهديد”.

وتزامنا مع شروع قاضي التحقيق في الاستماع إليهما، غصت جنبات استئنافية مراكش بحشود غفيرة من المواطنين، تتقدمها بعض الوجوه الحقوقية، ممن حجوا إلى المحكمة لمطالبة العدالة بمحاسبة كل المتورطين في هذا الملف.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت سابق من الشهر الماضي، منع الفنانة بطمة وشقيقتها من السفر ومغادرة التراب الوطني، مع الرفع من الكفالة المالية المفروضة عليهما، لتبلغ 50 مليون سنتيم (55 ألف دولار) لدنيا و30 مليون سنتيم لابتسام، وذلك بعدما كانت النيابة العامة قد طعنت باستئناف قرار سابق لقاضي التحقيق لم يفعل في حق المتهمتين هذه الإجراءات.

#دنيا بطمة

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