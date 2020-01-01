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شاهد.. لحظات مرعبة لطائرة ركاب تتعرض لعاصفة!

الثلاثاء 11 فبراير 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. لحظات مرعبة لطائرة ركاب تتعرض لعاصفة!


وكالات / سما /

رصد مقطع فيديو، لحظات مرعبة، شهدتها عدد من الطائرات المدنية، في مطار زيورخ، في سويسرا، بسبب عاصفة "كيارا"، التي تجتاح عدة دول أوروبية.

وقال موقع "إس بي إس" الأسترالي، إن بعض الطائرات، كانت تستعد للإقلاع، وأخرى للهبوط، خلال تعرضها للرياح المصاحبة للعاصفة "كيارا"، التي كادت أن تجعل بعض الطائرات تفقد توازنها في الهواء.

وقال الموقع، إن قوة العاصفة وسرعة الرياح التي رافقتها، تسبب في تعرض ركاب الطائرات للحظات مرعبة.

وصاحبت العاصفة، التي أطلقت عليها مكاتب الأرصاد الجوية اسم "كيارا"، رياحا تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المناطق، التي ضربتها العاصفة.

وتسببت العاصفة في إلغاء رحلات قطارات ورحلات جوية ورحلات سفن، وعدد من الفعاليات الرياضية والثقافية، في المناطق، التي ضربتها، التي شملت بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وايرلندا.

#طائرة #مطارات #رياح

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