انقاذ رجل تشبت بشجرة لمدة 10 ساعات في نيو ساوث ويلز

وكالات / سما /

حالف الحظ رجلا في أستراليا ظل على قيد الحياة اليوم (الثلاثاء)، بعد أن أمضى الليل متشبثا بشجرة وسط مياه الفيضانات.

ونتيجة لمنخفض جوي، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية، وحوّلت العديد من الأنهار التي كانت جافة تقريبا بالقرب من بلدة بيغا في ولاية نيو ساوث ويلز، إلى تيارات جارفة في غضون ساعات.

وكان الرجل يسير بالقرب من نهر بروجو حوالي الساعة السادسة مساء من يوم الاثنين، وسرعان ما جرفته مياه الفيضانات.

وفي محاولة منه للبقاء ومقاومة الغرق، تشبث الرجل بشجرة ومكث حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم، حتى رآه أحد السكان المحليين وطلب المساعدة.

قالت ميشيل دي فريسبوم، مسئولة خدمات الطوارئ المحلية في الولاية، لهيئة الإذاعة الأسترالية إنه "لم يكن بحالة جيدة عندما أخرجناه".

وأوضحت أنه "كان يعاني من انخفاض حرارة الجسم ... رغم أن الجو لم يكن بتلك البرودة".