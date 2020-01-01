مصدر : قرار بوقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة

غزة / سما /

كشف مصدر ميداني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن قرار صدر من القيادة الميدانية لوقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه مستوطنات الغلاف وكذلك مدن الداخل.

وقال المصدر في حديث لـ "القدس"، إن القرار اتخذ الليلة الماضية وتم تعميمه هذا الصباح على كافة الوحدات الثورية الميدانية العاملة في مجال إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مغادرة الوفد المصري لقطاع غزة، الليلة الماضية، بعد جلسة مطولة مع قيادة حركة حماس وزيارة الحدود.

وكان مصدر من حماس قال لـ "القدس" في وقت سابق من اليوم، إن الوفد وعد بتقديم تسهيلات إسرائيلية على المعابر من أجل تخفيف الحصار.

وعلى الرغم من قرار وقف إطلاق البالونات، إلا أن عددا منها سقط صباح اليوم في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، حيث يتوقع أن تتوقف خلال الساعات المقبلة بشكل كلي، وفق القرار الميداني الجديد.

وتتخذ الفصائل الفلسطينية من إطلاق البالونات المتفجرة وغيرها مما يطلق عليها "الأدوات الخشنة" كوسيلة ضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات الهدوء التي تتم برعاية مصرية.