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سلطات الاحتلال تمنع اليوم إدخال 11شاحنة محملة بأجهزة اتصالات لغزة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تمنع اليوم إدخال 11شاحنة محملة بأجهزة اتصالات لغزة


غزة / سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء إدخال عدة شاحنات محملة بأجهزة ومعدات خاصة بالاتصالات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع للقطاع رائد فتوح في تصريح صحفي إن سلطات الاحتلال منعت صباح اليوم إدخال 11 شاحنة محملة بأجهزة ومعدات خاصة بالاتصالات لشركات قطاع خاص في القطاع، دون إبداء الأسباب.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أبلغتنا مساء الاثنين بقرار وقف إدخال جميع أجهزة ومعدات الاتصالات لكافة شركات القطاع الخاص بشكل عام في قطاع غزة، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

وأشار فتوح إلى أنه من المقرر أن تدخل عبر المعبر اليوم 450 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات للقطاعات التجارية والزراعية والمواصلات، بالإضافة إلى ضخ كميات من المحروقات إلى القطاع.


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