بدء تجارب لقاح فيروس كورونا الجديد على الحيوانات

وكالات / سما /

تم اختبار لقاح مرشح يستهدف فيروس كورونا الجديد على الحيوانات، وفقًا لتقرير على بوابة الأخبار yicai.com ، نقلاً عن مصادر بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

تم تطوير لقاح الرنا المرسال من قبل CDC، كلية الطب بجامعة تونغجى مقرها شانغهاى، وشركة ستيرميرنا ثيرابيوتكس المحدودة ، وقد تم حقن عينات اللقاح فى أكثر من 100 فأر يوم الأحد ، حسبما ذكر التقرير.

جاء ذلك بعد أسبوعين فقط من نجاح المركز في عزل أول سلالة لفيروس كورونا الجديد في 24 يناير.

وحذر مسؤول من المركز أن اختبار الحيوانات في مرحلة مبكرة للغاية من تطور اللقاح، ولا يزال هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل أن يكون اللقاح جاهزًا للاستخدام البشري.

ويعد الاختبار على الفئران مجرد فحص أولي للقاح مرشح.

وقال التقرير نقلا عن باحث بجامعة تونغجى انه بعد ذلك ستجرى اختبارات السمية على الحيوانات الكبيرة مثل القرود لضمان سلامة اللقاح فى التجارب السريرية على الانسان.

ويشار الى أن دورة تطوير وإنتاج لقاح الرنا المرسال أقصر من اللقاحات التقليدية.

ويكثف عدد من معاهد البحوث والشركات في جميع أنحاء العالم جهودهم لتطوير لقاحات وعوامل ضد فيروس كورونا الجديد ، الذي تسبب بالفعل في 40171 حالة اصابة مؤكدة في الصين حتى يوم الأحد.