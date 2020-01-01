  1. الرئيسية
  2. الصحة

بدء تجارب لقاح فيروس كورونا الجديد على الحيوانات

الثلاثاء 11 فبراير 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تجارب لقاح فيروس كورونا الجديد على الحيوانات


وكالات / سما /

تم اختبار لقاح مرشح يستهدف فيروس كورونا الجديد على الحيوانات، وفقًا لتقرير على بوابة الأخبار yicai.com ، نقلاً عن مصادر بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

تم تطوير لقاح الرنا المرسال من قبل CDC، كلية الطب بجامعة تونغجى مقرها شانغهاى، وشركة ستيرميرنا ثيرابيوتكس المحدودة ، وقد تم حقن عينات اللقاح فى أكثر من 100 فأر يوم الأحد ، حسبما ذكر التقرير.

جاء ذلك بعد أسبوعين فقط من نجاح المركز في عزل أول سلالة لفيروس كورونا الجديد في 24 يناير.

وحذر مسؤول من المركز أن اختبار الحيوانات في مرحلة مبكرة للغاية من تطور اللقاح، ولا يزال هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل أن يكون اللقاح جاهزًا للاستخدام البشري.

ويعد الاختبار على الفئران مجرد فحص أولي للقاح مرشح.

وقال التقرير نقلا عن باحث بجامعة تونغجى انه بعد ذلك ستجرى اختبارات السمية على الحيوانات الكبيرة مثل القرود لضمان سلامة اللقاح فى التجارب السريرية على الانسان.

ويشار الى أن دورة تطوير وإنتاج لقاح الرنا المرسال أقصر من اللقاحات التقليدية.

ويكثف عدد من معاهد البحوث والشركات في جميع أنحاء العالم جهودهم لتطوير لقاحات وعوامل ضد فيروس كورونا الجديد ، الذي تسبب بالفعل في 40171 حالة اصابة مؤكدة في الصين حتى يوم الأحد.

#كورونا #فيروس #الحيوانات #الصين

الأكثر قراءة اليوم

عائلة "شكشك" تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد زوجها.. و"الفالح" تطالب بالقصاص من ابنها

الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد الامني مع الفصائل بغزة

جلسة صاخبة في الكنيست بشأن "غزة" وهذا ما حدث خلالها ..

هذا ما تركز عليه.. موقع عسكري يسلط الضوء على القدرة الصاروخية والانتاجية لحركتي حماس والجهاد

مقتل مواطنة بغزة على يد زوجها

غانتس: نموذج أمني واحد نجح في مواجهة المقاومة بغزة وبه يستعاد الردع

عريقات: ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له

الأخبار الرئيسية

مصدر : قرار بوقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة

860x484 (2)

عشرات الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان المركزي المندد بـ"صفقة القرن"والداعم للرئيس

اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر : اما الهدوء او الحرب بغطاء ودعم امريكي

مسؤولون إسرائيليون يكشفون سبب تأخير التصويت على صفقة القرن في مجلس الأمن

تقدير إسرائيلي : نقف أمام تصعيد تدريجي مع حماس في غزة