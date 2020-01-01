  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

باحثون صينيون يكتشفون أن غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات العالمي

الثلاثاء 11 فبراير 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحثون صينيون يكتشفون أن غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات العالمي


وكالات / سما /

اكتشف فريق بحث صيني أن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لعبت دورا هاما فى تسريع دوران المحيطات في العالم.

وأوضحت دراسة أجراها فريق من معهد علوم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن المتوسط العالمي لدوران المحيطات قد تسارع بشكل كبير في السنوات العشرين الماضية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل البيئة البحرية العالمية.

وتم نشر هذه النتائج في مجلة "ساينس بروجريس"، وهي منشور تابع لمجلة "ساينس".

وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف من خلال دمج بيانات مختلفة لدوران المحيطات وسرعة الرياح السطحية البحرية وتحليل التغيرات في دوران المحيطات على نطاق عالمي.

وقال هو شي جيان وهو باحث في المعهد، إن "الرياح هي القوة الدافعة الرئيسية لدوران المحيطات، وأدى تسارع الرياح السطحية البحرية إلى تسارع متوسط دوران المحيطات في العالم".

وأضاف هو"أنه مع تزايد انبعاثات غازات الدفيئة، تظهر أكثر من 20 مجموعة لعمليات المحاكاة العددية أن المتوسط العالمي لسرعة الرياح السطحية البحرية قد زاد بشكل كبير، مما يشير إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة هي السبب الرئيسي لتسارع دوران المحيطات".

وقال وانغ فان مدير المعهد، إن تسارع دوران المحيطات سيؤدي إلى زيادة نقل المواد والطاقة، مما قد يعيد تشكيل البيئة البحرية العالمية وسيكون له تأثير كبير على البيئة البحرية والنظم الكيميائية الحيوية للأرض.

#الاحتباس الحراري #المحيطات

الأكثر قراءة اليوم

عائلة "شكشك" تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد زوجها.. و"الفالح" تطالب بالقصاص من ابنها

الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد الامني مع الفصائل بغزة

جلسة صاخبة في الكنيست بشأن "غزة" وهذا ما حدث خلالها ..

هذا ما تركز عليه.. موقع عسكري يسلط الضوء على القدرة الصاروخية والانتاجية لحركتي حماس والجهاد

مقتل مواطنة بغزة على يد زوجها

غانتس: نموذج أمني واحد نجح في مواجهة المقاومة بغزة وبه يستعاد الردع

عريقات: ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له

الأخبار الرئيسية

مصدر : قرار بوقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من غزة

860x484 (2)

عشرات الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان المركزي المندد بـ"صفقة القرن"والداعم للرئيس

اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر : اما الهدوء او الحرب بغطاء ودعم امريكي

مسؤولون إسرائيليون يكشفون سبب تأخير التصويت على صفقة القرن في مجلس الأمن

تقدير إسرائيلي : نقف أمام تصعيد تدريجي مع حماس في غزة