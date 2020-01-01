عشرات الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان المركزي المندد بـ"صفقة القرن"والداعم للرئيس

رام الله / سما /

شارك عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من مختلف المحافظات الشمالية والجنوبية، ظهر اليوم الثلاثاء، في المهرجان الجماهيري المركزي وسط مدينة رام الله، رفضا لـ"صفقة القرن"، ودعما ومساندة لموقف الرئيس محمود عباس الرافض لها جملة وتفصيلا، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة هامة في مجلس الأمن عند الساعة الخامسة مساء، لحشد الدعم الدولي لرفضها.

رام الله

ورفع المشاركون الذين يتقدمهم رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وعدد من الوزراء، وممثلو المؤسسات الرسمية والقوى الوطينة، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات وطنية، ورفعوا صورا ولافتات تندد بالصفقة المجحفة بحق شعبنا وحقوقه المشروعة.

العالول: شعبنا سيفشل هذه الصفقة ونقول للأمة العربية أننا لن نتخلى عن ثوابت الأمة وسنستمر في التضحية

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول "إن مئات آلاف المواطنين الذين زحفوا من كافة المحافظات، جاؤوا ليؤكدوا وقوفهم خلف القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس في موقف الثابت ضد "صفقة القرن".

وأضاف: كيف يمكن أن يقبل شعبنا في هذا الكم من الإذلال التي يرفضها أي فلسطيني، حيث يقف كل مواطن في وجه مخطط نتنياهو وترمب الذي يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد العالول، أن الرئيس محمود عباس ثابت في موقف الصلب والواضح في القول بـ"لا" للإدارة الأميركية، فمن يتجرأ على هذا القول إلا الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأشار إلى أن شعبنا بسبب مواقفه الثابتة يواجه ضغوطا اقتصادية، وحربا استيطانية شعواء، وسيطرة على الأرض، وتهويد للقدس، وتصعيد في عمليات القتل، لكن رغم ذلك فإن كل هذه التنازلات لن تدفعه للتنازل عن أي من الثوابت.

وتابع العالول: التصدي لهذه الصفقة بدأ بقوافل الشهداء الذين ارتقوا خلال الأيام الماضي، وهؤلاء هم في مقدمة التضحيات التي لن تتوقف.

وأردف: نقول للأمة العربية أننا لن نتخلى عن ثوابت الأمة، وسنستمر في التضحية من أجل ذلك، ونأمل بأن لا يتمكن ترمب من تمرير الصفقة عبر أي من الأشقاء العرب، فلا بد أن نكون واضحين تماماً حيث أن شعبنا يقدم دماءه في سبيل الثوابت، فإن لن تكونوا تريدون تدعموا شعبنا فلا تعادوه".

وشدد العالول على أن شعبنا سيفشل هذه الصفقة من خلال الإرادة القوية التي يمتلكها، مشيراً إلى أهمية تحقيق الاصطفاف والانسجام داخل البيت الفلسطيني الذي سيكون مؤشراً هاماً على حماية وصون الأرض وآمال الشهداء.

وأوضح: خلال الأيام الماضية أصدر الرئيس مبادرة من أجل الوحدة الوطنية، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من أجل الذهاب إلى قطاع غزة، وللأسف لم نتلق رداً من حركة حماس بخصوص ذلك، مع هذا سنستمر في محاولتنا.

وقال: إن هذه الصفقة تهدر حقوق الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، لكننا نؤكد بأنهم في عقول ووجدان كل الشعب الفلسطيني، كما أن هذا الثمن الباهظ وأشلاء دماء الشهداء ومعاناة الأسرى والجرحى وشعبنا أليس هو ثمناً من أجل الحرية والاستقلال؟، فكيف له أن يقبل بهذه الصفقة.

أبو يوسف: "صفقة القرن" ستتحطم على صخرة الصمود والوحدة والمقاومة الشعبية

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن هذه الصفقة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، لافتا الى أن الكل الفلسطيني والقيادة والفصائل يؤكدون بالإجماع أن حق العودة حق مقدس، ودولة فلسطين على كل الأراضي التي احتلت، والقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، ولن يكون هناك مساس بهذه الثوابت وبقرارات الاجماع الوطني التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأكد أن تلك الصفقة ستتحطم على صخرة الصمود والوحدة والمقاومة الشعبية، كما تحطمت كل المؤامرات التصفوية، مشيرًا الى أن الجميع يخرج اليوم ليوصل رسالة بأن كل الشعب الفلسطيني موحد خلف الرئيس محمود عباس والقيادة التي تمضي على خطى الشهداء والشهيد ياسر عرفات الذين قدموا التضحيات من أجل نيل الحرية والكرامة.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه ومقدساته، ليس فقط عن حقوقه وإنما عن كرامة الأمة جمعاء، ما يتطلب الوقوف الى جانبه ونبذ سياسات التطبيع المجانية التي تجري هنا وهناك لإضعاف الموقف الفلسطيني، ولكننا ماضون بالتمسك بثوابتنا وحقوقنا الوطنية.

حشود تتوافد لساحة الجندي المجهول في غزة دعما للرئيس

توافدت حشود جماهير شعبنا من مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة ظهر اليوم إلى ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، للمشاركة في الفعالية المركزية المنددة بـ"صفقة القرن"، والتفافا حول الرئيس محمود عباس.

وتوافدت بأن حشود المواطنين من مختلف فئات أبناء شعبنا وأنصار حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وفصائل منظمة التحرير، والنقابات، والمؤسسات الأهلية، توافدت إلى ساحة الجندي المجهول، رافعين أعلام فلسطين ولافتات دعم وتأييد ومساندة لسيادته في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، المقررة مساء اليوم "لا لصفقة القرن.. القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين"، "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، "فلسطين أرضي وأرض أجدادي"، "قضيتنا قضية وطن وليست قضية إنسانية"، مرددين هتافات ضد صفقة "ترمب- نتنياهو".

ويشارك في الفعالية المركزية أمناء سر أقاليم حركة فتح، وطلبة جامعات ومدارس من مختلف مدن ومخيمات القطاع، موجهين رسالة دعم ومؤازرة للرئيس، الذي يتعرض لضغوط لتصفية القضية الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي.

وكانت حركة "فتح" في القطاع قد دعت الجماهير للمشاركة الواسعة في الفعالية المركزية الداعمة للرئيس عباس، بالتزامن مع المهرجان المركزي الذي انطلق وسط مدينة رام الله، بمشاركة الآلاف من أبناء شعبنا في كافة محافظات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

يتبع...