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منتخب السلة الفلسطيني يصل "إسطنبول"

الثلاثاء 11 فبراير 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب السلة الفلسطيني يصل "إسطنبول"


اسطنبول / سما /

وصلت بعثة منتخب السلة الفلسطيني, مدينة "إسطنبول" التركية, لخوض معسكر تدريبي, استعدادا للقاء كازاخستان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري, ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2021.

ويتواجد "الوطني" خلال التصفيات, في مجموعة تضم منتخبات الأردن, وسيرلانكا, وكذلك كازاخستان, إذ يطمح لخطف بطاقة الوصول للنهائيات الآسيوية.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب السلة في "إسطنبول" حتى الثامن عشر من الشهر الجاري, قبل أن يغادر إلى كازاخستان, لمواجهة منتخبها, ثم العودة للوطن قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري, لمواجهة سيرلانكا في "جنين" خلال الجولة الثانية من التصفيات.

يشار إلى أن منتخب "وطني" السلة يضم اللاعبين إبراهيم أبو رحال من غزة, بالإضافة لسني سكاكيني, وعمر ديراوي, وجمال أبو شمالة, وعمر إكريم, وإينار عودة, وقصي عناني, وكريم بيراوي, وتامر حبش, وسليم سكاكيني, وطارق التميمي, وأحمد يونس, ووسيم مسك.

#منتخب السلة #إسطنبول #تركيا

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