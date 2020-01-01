ميندي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

وكالات / سما /

ذكر تقرير صحفي إسباني، أن الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد، مُهدد بالغياب عن مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، أول مارس/آذار المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميندي يملك في رصيده 4 بطاقات صفراء، وقد يغيب عن لقاء الكلاسيكو.

وقبل مواجهة الكلاسيكو، يتبقى لريال مدريد مباراتين في الليجا ضد سيلتا فيجو وليفانتي، ولذلك سيتوجب على الفرنسي الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة في المباراة الأولى ويغيب عن الثانية، ليتأكد حضوره ضد برشلونة.

وهذا الموسم، غاب ميندي للإيقاف عن مواجهة فالنسيا في معقل الخفافيش "الميستايا"، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين ضد إسبانيول.

وكان ميندي قد شارك في كلاسيكو الدور الأول في الليجا، الذي أقيم في معقل البلوجرانا "كامب نو"، وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، وبرز عمله الدؤوب دفاعيا ومحاولاته الهجومية رغم افتقاره للدقة في عرضياته.

وبات ميندي الخيار الأول للمدرب زيدان في مركز الظهير الأيسر، في ظل الأداء السيء دفاعيًا للبرازيلي مارسيلو.