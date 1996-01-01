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يوفنتوس يريد بيب جوارديولا في الموسم القادم

الثلاثاء 11 فبراير 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يريد بيب جوارديولا في الموسم القادم


وكالات / سما /

سيحاول يوفنتوس الاستعاضة عن مدربه الحالي ماورتسيو ساري بالتعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي يقوم مانشستر سيتي.

وأشارت صحيفة ذا صن الإنجليزية بأن أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس يؤمن أن جوارديولا هو المدرب الأنسي لناديه للمنافسة على أعلى مستوى محلياً وأوروبياً.

ويأتي هذا الخبر بعد ساعات من تداول تقارير عن إمكانية إقالة ساري وإعادة ماسيمليانو أليجري مدرب البيانكونيري السابق.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم ربط يوفنتوس بالتعاقد مع جوارديولا، حيث صدرت تقارير في الصيف الماضي قد تحدثت عن وجود اتفاق بين جوارديولا ويوفنتوس على تولي مسئولية حامل لقب الدوري الإيطالي، وكان المدرب الإسباني ينتظر إتمام حظر السيتي من القيام بتعاقدات بسوق الانتقالات قبل أن يتخذ قراره.

لكن في النهاية اختار يوفنتوس التعويل على ساري والذي أكدت إدارة النادي بعدها أنه كان الخيار الأول، بينما اعتقد الكثيرين أنه كان خياراً بديلا.

ووصل مانشستر سيتي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية مع جوارديولا في الموسم الماضي ولكنه تراجع كثيراً في هذا الموسم الذي اقترب به ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه.

يتحدث جوارديولا الإيطالية بشكلٍ جيد حيث سبق وأن لعب مع روما وبريشيا وهو صديق حميم للعديد من المدربين الإيطاليين مثل آريجو ساكي وساري نفسه.

وكان الإسباني قد قاد برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في 2009 و2011 وهو اللقب الذي تعذر على اليوفي تحقيقه منذ عام 1996.

#يوفنتوس #جوارديولا

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