أوناي إيمري يكشف أسباب فشل تجربته مع آرسنال

وكالات / سما /

تحدث أوناي إيمري، مدرب آرسنال السابق، عن كواليس إقالته من تدريب الفريق اللندني، مُشيراً إلى أن الأمور تدهورت بعد خسارته للعديد من اللاعبين ذوو الوزن الثقيل داخل غرفة الملابس.

وقاد إيمري آرسنال في موسمه الأول لنهائي الدوري الأوروبي الذي خسره الفريق أمام تشيلسي بأربعة أهداف لهدف، بالإضافة لاحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن توتنهام صاحب المرتبة الرابعة.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات أبرزتها صحيفة (ميترو) البريطانية: “آرسنال كان نادياً على منحدر هبوطي لمدة عامين قبل قدومي، بعد ذلك توقفنا عن الانحدار وبدأنا في إعادة بناء الفريق والوصول لنهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز الخامس في الدوري”.

وأضاف: “حاولنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكن الأمور سارت بشكل سيئ في النهاية، وكانت لدينا فرصة مواصلة التطور، لكننا خسرنا حملة شارة القيادة الأربعة في الصيف، تشيك ومونريال ورامسي وكوشيلني”.

وتابع المدرب الإسباني تصريحاته بالقول: “لم نمتلك لاعبين بشخصية تساعدنا على البقاء على المسار، بعض النجوم لم يكن سلوكهم جيداً، يطلبون من النادي أكثر مما يعطونه”.

واختتم بالقول: “كنا بحاجة إلى الوقت للنجاح في انتقالنا إلى آرسنال الجديد، والذي كنت أريده، لكن الأمور لم تمضِ على النحو الذي كانت ترغب فيه إدارة النادي”.