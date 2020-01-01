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كوتينيو لا يمانع الرحيل صوب سان جيرمان

الثلاثاء 11 فبراير 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوتينيو لا يمانع الرحيل صوب سان جيرمان


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الصراع على البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، في الصيف المقبل سيكون قويًا للغاية.

وانتقل كوتينيو إلى بايرن مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من برشلونة، لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو، لكن النادي البافاري لا ينوي ضم اللاعب بهذا المبلغ الضخم.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن هناك فرق كبرى في إنجلترا تسعى لإعادة كوتينيو إلى البريميرليج، هي مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، آرسنال، إلى جانب ناديه السابق ليفربول.

بالإضافة، إلى ذلك، فإن هناك اهتمامًا فرنسيًا من جانب باريس سان جيرمان بضم اللاعب.

وأوضحت بحسب المحيطين من اللاعب، أن عرض سان جيرمان ربما يلقى قبولا أكثر من كوتينيو، الذي لعب في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، عدا الفرنسي.

#فيليب كوتينيو #باريس سان جيرمان

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