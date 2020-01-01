مسؤولون إسرائيليون يكشفون سبب تأخير التصويت على صفقة القرن في مجلس الأمن

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون إسرائيليون للقناة العبرية العاشرة إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت اقتراحًا بإجراء تعديلات في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن ضد صفقة القرن من قبل السلطة الفلسطينية.

وأضاف المسؤولون أن التعديلات الأمريكية على مشروع القرار تنقل الصفقة من موقع الاتهام والرفض إلى موقع القبول الإيجابي لها.

ولم ترفض بريطانيا وألمانيا تعديلات الولايات المتحدة بشكل مباشر، وطالبتا بالدخول في مفاوضات بشأن أي تعديل، وتجري مفاوضات في نيويورك بالخصوص، مما أدى إلى تأخير تقديم مشروع القرار إلى رئاسة مجلس الأمن.