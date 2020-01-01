  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أولمرت: وصلت أمريكا لأغراض معينة وسألتقي عباس على الهامش

الثلاثاء 11 فبراير 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: وصلت أمريكا لأغراض معينة وسألتقي عباس على الهامش


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إنه وصل إلى الولايات المتحدة لأغراض معينة وأنه سيلتقي عباس على الهامش.
 
وأضاف أولمرت للقناة 2 العبرية، قبل اجتماعه في نيويورك مع الرئيس  محمود عباس: "بما أنني هنا في الولايات المتحدة لأغراض أخرى وأبو مازن موجود هنا أيضًا، أعتقد أن هذه فرصة جيدة لتذكير الجمهور الإسرائيلي بأنه إذا كان من الممكن التوصل إلى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام فعباس هو الشريك الوحيد".
 
وتابع: "كان لدي الكثير مع رئيس السلطة الفلسطينية، ولم أحضر إلى الولايات المتحدة لمحاربة الرئيس ترامب أو خطته".
 
وأوضح أن ترامب ودود للغاية مع إسرائيل وأنا أقدر ذلك حقًا، كما أنني لا أنوي خوض قتال ضد الحكومة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وفق قوله.


الأكثر قراءة اليوم

عائلة "شكشك" تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد زوجها.. و"الفالح" تطالب بالقصاص من ابنها

جلسة صاخبة في الكنيست بشأن "غزة" وهذا ما حدث خلالها ..

هذا ما تركز عليه.. موقع عسكري يسلط الضوء على القدرة الصاروخية والانتاجية لحركتي حماس والجهاد

مقتل مواطنة بغزة على يد زوجها

غانتس: نموذج أمني واحد نجح في مواجهة المقاومة بغزة وبه يستعاد الردع

قناة اسرائيلية تكشف عن فحوى مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الامن

عريقات: ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له

الأخبار الرئيسية

اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر : اما الهدوء او الحرب بغطاء ودعم امريكي

مسؤولون إسرائيليون يكشفون سبب تأخير التصويت على صفقة القرن في مجلس الأمن

البنك الدولي يعلن عن منح بقيمة 117 مليون دولار لتوفير مياه الشرب بغزة

تقدير إسرائيلي : نقف أمام تصعيد تدريجي مع حماس في غزة

4 ملفات على طاولة البحث.. الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد الامني مع الفصائل بغزة