أولمرت: وصلت أمريكا لأغراض معينة وسألتقي عباس على الهامش

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إنه وصل إلى الولايات المتحدة لأغراض معينة وأنه سيلتقي عباس على الهامش.



وأضاف أولمرت للقناة 2 العبرية، قبل اجتماعه في نيويورك مع الرئيس محمود عباس: "بما أنني هنا في الولايات المتحدة لأغراض أخرى وأبو مازن موجود هنا أيضًا، أعتقد أن هذه فرصة جيدة لتذكير الجمهور الإسرائيلي بأنه إذا كان من الممكن التوصل إلى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام فعباس هو الشريك الوحيد".



وتابع: "كان لدي الكثير مع رئيس السلطة الفلسطينية، ولم أحضر إلى الولايات المتحدة لمحاربة الرئيس ترامب أو خطته".



وأوضح أن ترامب ودود للغاية مع إسرائيل وأنا أقدر ذلك حقًا، كما أنني لا أنوي خوض قتال ضد الحكومة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وفق قوله.