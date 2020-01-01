  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر : اما الهدوء او الحرب بغطاء ودعم امريكي

الثلاثاء 11 فبراير 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر : اما الهدوء او الحرب بغطاء ودعم امريكي


غزة / سما /

بعثت إسرائيل رسالة إلى حركة حماس عبر مصر طالبت خلالها بعودة الهدوء والا ستوجه ضربة عسكرية كبيرة للحركة بدعم من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة الأحبار اللبنانية.

ووفقًا للتقرير ، وصل وفد من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة امس وحمل معه تهديدات إسرائيلية ووفقًا لمصدر في الوفد المصري ، طالبت مصر حماس بالعودة إلى التفاهمات وعدم استفزاز إسرائيل. واضافت المصادر ان قائد حماس في غزة يحيى السنوار تغيب عن اللقاء خشية من اغتياله.

ونقل نتنياهو، عبر مسؤولين أمنيين إسرائيليين التقوا الوفد المصري أول من أمس في تل أبيب، طلباً بعودة الهدوء، محذراً من أنه سيوجه ضربة كبيرة إلى حماس بغطاء دولي وأميركي.

في المقابل، ردت حماس على الوفد بالقول إنها لا تسعى للتصعيد، لكن الضغط الاقتصادي الذي يعيشه الغزّيون، وعدم تنفيذ تفاهمات التهدئة سيدفعان إلى الضغط أكثر في المنطقة الحدودية.

وفي الرسالة أنه لن يكون هناك هدوء مجاني ما دام هناك مماطلة وتأخير وتضييق، مع تحذير من أن ارتكاب أيّ حماقة من الاحتلال أو تنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات المقاومة سيفجر حرباً كبيرة، سيكون تأثيرها كبيراً في دولة الاحتلال وقيادتها.


الأكثر قراءة اليوم

عائلة "شكشك" تروي تفاصيل مقتل ابنتها على يد زوجها.. و"الفالح" تطالب بالقصاص من ابنها

جلسة صاخبة في الكنيست بشأن "غزة" وهذا ما حدث خلالها ..

وزير إسرائيلي:"عندما أقول شيئا عن حماس أقترح على الجميع أخذ الامر بجدية و سنصل إلى حملة عسكرية"

مقتل مواطنة بغزة على يد زوجها

هذا ما تركز عليه.. موقع عسكري يسلط الضوء على القدرة الصاروخية والانتاجية لحركتي حماس والجهاد

غانتس: نموذج أمني واحد نجح في مواجهة المقاومة بغزة وبه يستعاد الردع

قناة اسرائيلية تكشف عن فحوى مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الامن

الأخبار الرئيسية

البنك الدولي يعلن عن منح بقيمة 117 مليون دولار لتوفير مياه الشرب بغزة

تقدير إسرائيلي : نقف أمام تصعيد تدريجي مع حماس في غزة

4 ملفات على طاولة البحث.. الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد الامني مع الفصائل بغزة

1223

عريقات من نيويورك يتحدى ادارة ترامب.. ويكشف: هذا ما سيتضمنه مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن

نتنياهو: الضم ليس أحادي الجانب ولن يتربط بموافقة الفلسطينيين.. نُنسق مع الأميركيين