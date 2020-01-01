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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين شمال الخليل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من مخيم العروب بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جبر وائل البدوي، ومأمون رشاد أبو جودة، ومالك رائد سويلم.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدات اذنا ويطا ودير سامت، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

 
#الاحتلال

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