حالة الطقس : ارتفاع طفيف على الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،وخلال ساعات الصباح الباكر يتشكل الصقيع في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2020/02/12: يكون الجو شديدة البرودة الى بارد وغائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/02/13: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً الى بارد ليلاً، ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :

.1 - تشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق ايام الاثنين والثلاثاء. 2- خطر التزحلق المركبات على الطرقات بسبب تشكل الانجماد على الطرقات الرطبة 3- تدني مدى الرؤيا الافقية