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مليونية لإسقاط "صفقة القرن" في 30 مارس المقبل

البطش: لا نستعبد أن يُقدم الاحتلال على عدوان ضد غزة..

الإثنين 10 فبراير 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: لا نستعبد أن يُقدم الاحتلال على عدوان ضد غزة..


غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، خالد البطش بأن تهديدات الاحتلال ضد قطاع غزة قديمة جديدة، و لها علاقة بالانتخابات الصهيونية.

و لم يستبعد البطش أن يُقدم الاحتلال على عدوان ضد قطاع غزة من اجل تحسين ظروف حزب الليكود في الانتخابات القادمة.

و قال القيادي البطش في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: "إن حقنا في المقاومة مكفول طالما الاحتلال على أرضنا و لن نفرط به"، داعياً كل دعاة الحرية و المجتمع الدولي ان يوقفوا هذا التغول الصهيوني على شعبنا.

كما طالب القيادي البطش الجامعة العربية و منظمة التعاون الاسلامي و أحرار العالم بالتحرك لحماية شعبنا في قطاع غزة و الضفة الغربية و القدس و الاراضي المحتلة.

و في سياق آخر، أشار البطش الى أنه في نهاية اجتماع الهيئة العليا لمسيرات العودة و كسر الحصار عن غزة، تم الاتفاق على تنظيم مليونية لإسقاط "صفقة القرن" في 30 مارس القادم.

و تطرق خالد البطش في سباق حديثه الى محاكمة الشيخ رائد صلاح، موجهاً التحية له و للشيخ عكرمة صبري، معتبراً اعتقال صلاح محاولة لإبعاده عن دوره في حماية الاقصى و الدفاع عن حقوق شعبنا.

و أشار الى أن الرموز الدينية في القدس يهدف لإضعاف الروح المعنوية و الدينية للشعب الفلسطيني، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة صلاح و أي تداعيات قد تنتج عن هذا الاعتقال.

و قال: "إن هذا الاعتقال لن يزيد الشيخ رائد صلاح الا قوة و عزيمة و اصرار على مواصلة مسيرة المقاومة و رفض تهويد القدس"، مضيفاً بأن القدس امانة في اعناق المؤمنين و في مقدمتهم الشيخ رائد صلاح و الشيخ عكرمة صبري.

#خالد البطش #الجهاد الاسلامي #الهيئة الوطنية #مسيرات العودة #مليونية #صفقة القرن

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