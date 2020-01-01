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النخالة يلتقي السفير الإيراني في بيروت

الإثنين 10 فبراير 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يلتقي السفير الإيراني في بيروت


بيروت /سما/

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة مساء اليوم الاثنين، السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، والذي قدم على رأس وفد من سفارة الجمهورية الإسلامية في إيران.

وتناول المجتمعون خلال اللقاء، الأوضاع العامة في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية.

وأكد السفير فيروزنيا دعم الجمهورية الإسلامية في إيران للموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن الصهيو - أمريكية، مشددا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني لإسقاطها.

بدوره، هنأ الأمين العام الجمهورية الإسلامية، شعبا وحكومة، لمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأكد الامين العام "النخالة"، اعتزاز الشعب الفلسطيني بمواقف الجمهورية الإسلامية، شعبا وقيادة، ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته.

#زياد النخالة #الجهاد الاسلامي #ايران #بيروت

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