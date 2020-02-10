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الشيخ: حرب شرسة تشن ضد القيادة وخطاب الرئيس غدا هام

الإثنين 10 فبراير 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: حرب شرسة تشن ضد القيادة وخطاب الرئيس غدا هام


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، مساء اليوم الاثنين، ‏ما يشاع من أخبار حول مشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن جزء من حرب شرسة تشن ضد القيادة الفلسطينية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر):  أن المشاورات ما زالت مستمره رغم حرب امريكا وضغطها على كل العالم لعدم تمرير مشروع القرار, وغدا خطاب هام للرئيس ابو مازن في مجلس الأمن.

ما يشاع من اخبار حول مشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن جزء من حرب شرسة تشن ضد القيادة الفلسطينية . ونؤكد ان المشاورات ما زالت مستمره رغم حرب امريكا وضغطها على كل العالم لعدم تمرير مشروع القرار . وغدا خطاب هام للرئيس ابو مازن في مجلس الأمن .

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 10, 2020
#حسين الشيخ #القيادة الفلسطينية #الرئيس عباس #مجلس الامن #صفقة القرن

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