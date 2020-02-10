الشيخ: حرب شرسة تشن ضد القيادة وخطاب الرئيس غدا هام

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، مساء اليوم الاثنين، ‏ما يشاع من أخبار حول مشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن جزء من حرب شرسة تشن ضد القيادة الفلسطينية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر): أن المشاورات ما زالت مستمره رغم حرب امريكا وضغطها على كل العالم لعدم تمرير مشروع القرار, وغدا خطاب هام للرئيس ابو مازن في مجلس الأمن.