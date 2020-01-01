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كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل مستويات قياسية

الإثنين 10 فبراير 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل مستويات قياسية


غزة / سما /

أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بأن مستوى الطلب على الطاقة وصل مستويات قياسية في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة وخاصة في فترات الذروة المسائية، حيث سجل الطلب (الاحتياج) هذه الليلة قرابة(620) ميجاوات فيما المتوفر من كهرباء قرابة (208) ميجاوات، من المحطة (88) ومن الجانب الإسرائيلي (120)، وهي كمية قليلة جدا لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن الأحمال انعكست بشكل مباشر وكبير على جدول توزيع الكهرباء وتقلصت ساعات وصل التيار الكهربائي بشكل كبير، حيث تعدت ساعات العجز أكثر من 3 ساعات.

وأكدت الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وسد جزء من العجز المتولد عن الاحتياج الكبير للطاقة. كما أكدت أن طواقمها متواجدة في الميدان وفي جميع المناطق استجابة للعديد من الاشارات والتبليغات ولمساعدة الكثيرين الذين يبلغون عن أعطال.

ودعت الشركة جمهور المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.

#كهرباء غزة #قطاع غزة #جدول التوزيع #ساعات الوصل #التيار الكهربائي

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