غانتس: نموذج أمني واحد نجح في مواجهة المقاومة بغزة وبه يستعاد الردع

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس إنه سيبذل قصارى جهده لتجنب الحرب مع قطاع غزة لكن ليس بأي ثمن.



وأضاف غانتس خلال جولة في المستوطنات المحيطة لقطاع غزة، وفق القناة 13 العبرية: كرجال دولة يجب أن نسعى جاهدين من أجل السلام وإبقاء الحرب جانباً بالوسائل السياسية لكن ليس على حساب الإذلال الوطني وليس على حساب الأمن".



وتابع: "إسرائيل تتعرض للصواريخ والطائرات الورقية، والبالونات المتفجرة وحكومة نتنياهو تتجاهل ذلك، وفي هذا الوقت نتنياهو مشغول بكل شيء ممكن باستثناء حياة الإسرائيليين".



وادعى: "هناك نموذج أمني واحد نجح في مواجهة المقاومة في غزة، ألا وهو السحق وحسم المعركة وبهذه الطريقة يستعاد الردع".