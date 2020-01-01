السفراء العرب يدعون بريطانيا إلى رفض "صفقة القرن"

لندن /سما/

دعا السفراء العرب المعتمدون لدى المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية إلى رفض "صفقة القرن"، لأنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتشكل خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة وجهها السفراء العرب في لندن، اليوم الاثنين، إلى وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب قبيل إجتماع مجلس الأمن غدا بحضور الرئيس محمود عباس الذي سيلقي كلمة خلال الاجتماع.

وطالب السفراء العرب في رسالتهم، الحكومة البريطانية بموقف واضح ورفض صريح لـ"صفقة القرن" في اجتماع مجلس الأمن يوم غد، مؤكدين أن لدى المملكة المتحدة مسؤولية تاريخية ودور للعبه ليس فقط بالتوصل لسلام عادل وشامل حسب القانون والقرارات الدولية، من خلال العمل على الالتزام بتطبيق القانون والقرارات الدولية وحمايتها من الخروقات والتجاوزات الإسرائيلية المستمرة.

كما طالب السفراء الحكومة البريطانية بوجوب استمرار دعمها العلني لحل الدولتين على أساس القرارات الدولية والرفض الحازم والجاد لاي مبادرات او خطوات أحادية الجانب.

بدوره، أوضح سفير فلسطين حسام زملط، أن الرسالة جاءت بعد اجتماع طارئ للسفراء العرب لمناقشة الموقف البريطاني من صفقة القرن، وآليات تعزيز العمل العربي المشترك في بريطانيا.

وأضاف، ان الموقف الرسمي البريطاني متضارب، حيث رحبت الحكومة البريطانية بجهود ترمب، لكنها أعلنت انها لا تتبنى ما جاء في الخطة الأميركية وأعادت التأكيد على تمسكها بحل الدولتين على أساس القرارات الدولية.

وشدد على استمرار وتكثيف الجهود في بريطانيا، من أجل حث الحكومة البريطانية على اتخاذ مواقف وقرارات واضحة وملموسة، خاصة الرفض لـ"صفقة القرن"، والاعتراف بدولة فلسطين ومنع دخول بضائع المستوطنات إلى بريطانيا.

وأكد زملط أهمية العمل العربي المشترك كنقطة انطلاق أساسية في الساحة البريطانية، شاكرا جميع السفراء العرب في لندن على الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية.