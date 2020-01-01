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"الخارجية" تستقبل مستشار الأمن في الخارجية البريطانية

الإثنين 10 فبراير 2020 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تستقبل مستشار الأمن في الخارجية البريطانية


رام الله / سما /

 استقبلت رئيسة مراسم وزارة الخارجية والمغتربين، مستشار أول عبير الرمحي، اليوم الإثنين، مستشار الأمن الخارجي في وزارة الخارجية البريطانية ماريان راين والوفد المرافق لها.

ثمنت الرمحي الجهود التي تبذلها القنصلية البريطانية العامة في القدس في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

من جانبها، اثنت راين على عمل وحدة المراسم في وزارة الخارجية، وجهاز الشرطة ، في كل ما يقدمونه من تعاون لتسهيل مهمة الوفود البريطانية الزائرة لفلسطين.

وناقش الطرفان الترتيبات واللوجستيات المتبعة خلال زيارات الوفود الرسمية بشكل عام والبريطانية بشكل خاص، والاتفاق على اتباع كافة الأصول البروتوكولية بهذا الخصوص من قبل الطرفين.

وكرّم مدير الأمن الإقليمي التابع للقنصلية البريطانية روسيل ميدلتين، مدير إدارة المرور في رام الله المقدم وسام عيسى، ومدير موسيقى الشرطة والمقدم عمار دراغمة، ومدير عمليات شرطة رام الله الرائد إبراهيم وهدان، ومدير أمن وزارة الخارجية من الحرس الرئاسي النقيب علاء ربايعة، والنقيب مصعب مغالفة من الشرطة الخاصة بميداليات تقديراً لجهودهم.

#الخارجية والمغتربين #الخارجية البريطانية

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