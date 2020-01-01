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التربية" و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

الإثنين 10 فبراير 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية" و"التعليم العالي" تطلقان الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة


قلقيلية / سما /

أطلقت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، من جامعة القدس المفتوحة فرع قلقيلية، فعاليات اليوم الارشادي لطلبة الثانوية العامة في محافظتي قلقيلية وسلفيت.

واستقبلت جامعة القدس المفتوحة فرع قلقيلية، بالشراكة مع فرع سلفيت، قرابة ألفي طالب وطالبة من طلبة الثانوية العامة في المحافظتين، بمشاركة 22 جامعة وكلية من انحاء الوطن، بهدف تعريف الطلبة بالجامعات الفلسطينية والتخصصات المناسبة لهم.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، الدور الوطني الذي تقوم به الجامعات الفلسطينية في تعليم الشباب والارتقاء بهم وترسيخ الوطنية في نفوسهم.

وطالب بالمشاركة الفاعلة غدا الثلاثاء في المسيرة الداعمة للرئيس محمود عباس والقيادة لموقفها الرافض لـ"صفقة القرن"، وإلى التوافق على برنامج وطني مقاوم لمواجهة الاحتلال وغطرسته.

بدوره، أوضح مدير التربية والتعليم في محافظة قلقيلية صالح ياسين، أن الهدف من فعاليات اليوم تعريف الطلبة باحتياجات السوق المحلي، ولتسويق التخصصات المتواجدة في الجامعات للطلبة، لتسهيل اندماجهم في عجلة الإنتاج وتوفير كوادر لسوق العمل.

بدوره، قال مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة محمد شاهين: إن جامعة القدس المفتوحة، تتميز بخدمات مميزة مقدمة للطلبة، في 8 كليات تحتوي 33 تخصصا، إضافة لبرنامج دبلوم عالٍ و6 برامج ماجستير.

واضاف: "نعمل حاليا من أجل الحصول على برنامج دكتوراة بالشراكة مع الجامعات الوطنية الشريكة قريبا، لتوفير مساقات وتخصصات علمية وأكاديمية للطلبة".

 من جهته، بين مدير فرع الجامعة في قلقيلية نور الأقرع، أن اختيار الجامعة مكانا لانعقاد اليوم التعريفي يؤكد الحرص الذي توليه الوزارتان على صعيد إرشاد الطلبة وتوعيتهم بضرورة اختيار التخصصات المناسبة.

#قلقيلية #طلبة الثانوية العامة

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