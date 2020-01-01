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يائير لبيد: "صفقة القرن" تعطي فرصاً كثيرة للفلسطينيين

الإثنين 10 فبراير 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
يائير لبيد: "صفقة القرن" تعطي فرصاً كثيرة للفلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

أعرب يائير لابيد عضو جزب ازرق ابيض المنافس الذي يتزعمه بيني غانتس، اليوم الاثنين، عن رفضه لأية خطوة أحادية الجانب بخصوص صفقة القرن.

وجاءت أقواله في اجتماع مع 40 صحفياً دولياً من وسائل إعلام بارزة في أنحاء العالم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال لابيد: إن (صفقة القرن) التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعطي فرصاً كثيرة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن ما وصفها العمليات "الإرهابية" التي ارتكبت خلال الأسبوع الماضي لا تقدمهم بل تأخذهم الى الوراء، وفق قوله.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني: أضاف: لبيد: إننا فقدنا قدرتنا على الردع، مؤكدا أنه ينبغي أن تدفع حركة حماس ثمن إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة على إسرائيل، وفق تعبيره.
 

#يائير لبيد #الفلسطينيين #صفقة القرن #حزب ازرق ابيض #اسرائيل

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