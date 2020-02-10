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مصادر دبلوماسية: فلسطين تتراجع عن طلب التصويت بالأمم المتحدة على قرار حول خطة ترامب

الإثنين 10 فبراير 2020 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر دبلوماسية: فلسطين تتراجع عن طلب التصويت بالأمم المتحدة على قرار حول خطة ترامب


القدس المحتلة / سما /

افادت مصادر اعلامية عربية ودولية، مساء اليوم الاثنين، بأن السلطة الفلسطينية تراجعت عن طلب التصويت  في الأمم المتحدة على قرار حول "صفقة القرن"

وبحسب فضائية سكاي نيوز، كشفت مصادر دبلوماسية مساء يوم الإثنين، أن فلسطين تراجعت عن طلب التصويت في الأمم المتحدة على قرار حول خطة ترامب للسلام.

وقالت قناة الجزيرة القطرية، انه تم تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن عملية السلام (صفقة القرن) بالشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى.

#BREAKING Palestinians withdraw request for Security Council vote on US Mideast plan: diplomats pic.twitter.com/g7jBUngiZP

— AFP news agency (@AFP) February 10, 2020

يتبع

#فلسطين #الامم المتحدة #خطة ترامب #صفقة القرن

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