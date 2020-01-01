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الخضري: الاحتلال يُمعن في تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني

الإثنين 10 فبراير 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: الاحتلال يُمعن في تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني


غزة / سما /

أكد رئيس اللجنة الشعبة لمواجهة الحصار جمال الخضري، ان منع الاحتلال الإسرائيلي في تصدير المنتجات الزراعية من الضفة الغربية إلى الخارج، هو إمعان في تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني، واصفًا القرار بـ"الخطير".

وأوضح الخضري، تصريح صحفي، اليوم الاثنين، انّ ذلك القرار تطور خطير من خلال المس باقتصاد المواطنين المنهمكين في الفقر أصلاً، معتبرًا إياه عقوبة جماعية، وامتدادًا لحصار غزة المشدد.

وبينّ، ان الاحتلال يتجاوز القانون الدولي والاتفاقات الموقعة في فرض العقوبات الجماعية على شعب اعزل، فيما تحرم تطبيقَا إطلاقًا.

وأشار الخضري، إلى انّ المزارعين الفلسطينيين سيتكبدون خسائر فادحة في اعقاب تنفيذ القرار الظالم، الذي سيمنع من تصدير المنتجات إلى الدول العربية المتعاقدة معها، مؤكدًا ان السوق المحلي لا يمكنه تحمل كميات كبيرة من المنتوجات.

ودعا المؤسسات المحلية والرسمية بوضع خطة إنقاذ وضع الاقتصادي الهش الذي سيطال مئات المزارعين، عقب إصدار القرار الاسرائيلي.

#حصار غزة #جمال الخضري #الشعب الفلسطيني #الاحتلال

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