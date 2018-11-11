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الحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهرا وغرامة باهظة

الإثنين 10 فبراير 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهرا وغرامة باهظة


الخليل / سما /

حكمت محكمة عوفر الاحتلالية، اليوم الاثنين، على الفتى صامد جهاد جعارة من مخيم العروب شمال الخليل، بالسجن 24 شهرا وغرامة قيمتها 3 آلاف شيقل.

وأفاد مدير نادي الأسير في محافظة الخليل أمجد النجار، بأن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الفتى صامد جعارة في 24 آب العام الماضي أثناء مواجهات اندلعت في مخيم العروب، علما أنه كان اعتقل في 11-11-2018 وأمضى حكما بالسجن لـ6 شهور وغرامة 4 آلاف شيقل.

والفتى جعارة هو نجل أحد ابرز مبعدي كنيسة المهد جهاد جعارة، وكان ولد بنفس اليوم الذي ابعد به والده الى ايرلندا وعمه الأسير القائد هاني جعارة امين سر حركة فتح في إقليم شمال الخليل والمعتقل إداريا في سجون الاحتلال.

#الخليل #محكمة عوفر

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