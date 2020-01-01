الشرطة تقبض على مشتبه بتجارة مواد مخدرة بنابلس

نابلس / سما /

قبضت الشرطة اليوم على مشتبه به بحيازة كمية كبيرة من مادة يشتبه انها مادة مخدرة شديدة الخطورة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان شرطة مكافحة المخدرات ومن خلال متابعة أحد المشتبه بهم بتجارة المواد المخدرة ومطلوب على عدة قضايا ترويج وتجارة المواد المخدرة توصلت لمعلومات عن مكان تواجده وبحوزته كمية من مواد متنوعة يشتبه انها مخدرة.

وأضافت أنه وبعد ان استصدرت مذكرة تفتيش من النيابة العامة وبإسناد من قوة الشرطة الخاصة وبتفتيش منزله اصولاً القت القبض عليه وضبطت في منزله 1400 مل من مادة سائله يشتبه انها مادة جي جي شديدة التخدير و8 كبسولات يشتبه انها مخدرة وزجاجات بلاستيكية يشتبه انها ماء مخلوط بمادة الجي جي واداة تعاطي.

وأكدت توقيف المشتبه به والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لاحالته والمضبوطات للنيابة العامة حسب الأصول.