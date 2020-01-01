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اختيار عوض مسحل رئيساً لنقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة

الإثنين 10 فبراير 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اختار مجلس نقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة، اليوم الاثنين، عوض مسحل رئيساً لنقابة العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس النقابة في مبنى الإدارة العامة بمدينة البيرة، وعبر "الفيديو كونفرنس" مع قطاع غزة.

وشكر مسحل أعضاء مجلس النقابة على ثقتهم، مؤكداً دور النقابة في الحفاظ على حقوق العاملين وصون مكتسباتهم، والعمل على تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأشاد مسحل بالعلاقة المتينة والمتكاملة بين العاملين في الجامعة وإدارتها ومجلس طلبتها، والتي تؤكد أن الجامعة هي أسرة واحدة متضامنة تسعى إلى تحقيق التقدم على المستويات كافة، والوصول بها إلى أرقى المراتب الأكاديمية، وترسيخ دورها الفاعل مجتمعياً ووطنياً.

#عوض مسحل #جامعة القدس المفتوحة

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