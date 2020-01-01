اعتصام في مدينة نانتير الفرنسية تنديداً بـ"صفقة القرن"

باريس /سما/

شارك عشرات المتضامنين الفرنسيين وأبناء الجالية الفلسطينية في اعتصام بمدينة نانتير في الضاحية الباريسية، تنديداً بـ"صفقة القرن"، تلبية لدعوة جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية في المدينة.

وشارك في الاعتصام سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، ورئيس بلدية نانتير باتريك جاري، ورئيس الشرف في جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية توفيق تهاني.

وأعرب جاري عن رفض بلدية نانتير وسكان المدينة للصفقة التي تخرق القانون الدولي، وتؤسس لشريعة الغاب في العلاقات الدولية، وتشكل سابقة خطيرة تعطي الحق للقوي لضم ما يريد، متسائلاً عن مصير الأمم المتحدة وعن مصداقيتها بعد هذه "الصفقة".

وأكد تضامن المدينة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة في دولة مستقلة حرة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وحمل المعتصمون لافتات منددة بـ"صفقة القرن"، وتعبر عن رفضهم لها باعتبارها خطة تسعى لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي وسرقة الأرض الفلسطينية، وتحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه.