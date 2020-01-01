الصين تطرح تطبيقا لرصد المخالطين عن قرب لمصابين بفيروس كورونا

بكين /سما/

أصدرت الصين تطبيقا هاتفيا يحمل اسم "كاشف المخالطين عن قرب"، ليمكن الناس من فحص ما إذا كانوا يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت شركات المجموعة الصينية لتكنولوجيا الإلكترونيات أن هذا التطبيق حصل على دعم من العديد من الهيئات الحكومية، بما فيها اللجنة الوطنية للصحة ووزارة النقل والسكك الحديدية الصينية ومصلحة الطيران المدني الصينية، لضمان توفير بيانات دقيقة وموثوقة ورسمية.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، فإن مصطلح المخالط عن قرب يشير إلى شخص اتصل من مسافة قريبة، دون حماية فعالة، مع حالات مؤكدة أو مشتبه بها أو ذات أعراض خفيفة بينما كان الشخص مريضا أو لم تظهر عليه أعراض.