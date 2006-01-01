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إطلاق اسم مرزوق الغانم على صالة رياضية في عسكر وشارع بطوباس

الإثنين 10 فبراير 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق اسم مرزوق الغانم على صالة رياضية في عسكر وشارع بطوباس


نابلس / سما /

 أطلقت الهيئة الإدارية لمركز شباب عسكر الاجتماعي بمحافظة نابلس، اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على الصالة الرياضية المغلقة والتي شيّدت حديثا.

وقالت الهيئة الادارية لنادي عسكر في بيان لها، إن اطلاق اسم الشيخ مرزوق الغانم على الصالة الرياضية، يأتي عرفانا وامتنانا للدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه كاملة.

وأضاف البيان، أن هذا التكريم للغانم يأتي لأنه يمثل قلب شعوب الأمة العربية النابض بحق الشعب الفلسطيني، وتقديرا لجهوده المشرفة حتى يبقى اسمه راسخا في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني اينما تواجد وتكريما لمواقفه الداعمة لفلسطين.

ولرئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، عدة مواقف داعمة لفلسطين وقضيتها في مختلف البرلمانات والمجالس الدولية، ولعل آخرها كلمته في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة الاردنية عمان، مؤخرا.

وأكد الغانم خلال كلمته، أن المكان الطبيعي لـ"صفقة القرن" هو سلة القمامة، وأن الصفقة ولدت ميتة واي خطاب غير ذلك مرفوض، وهي مرفوضة من أصحاب القضية "الشعب الفلسطيني" ومن العرب حكومات وقادة وشعوبا، ودول إسلامية  في ظل الموقف الأوروبي.

يذكر أن مركز شباب عسكر يعد من أعرق الأندية في فلسطين، وسبق له أن توج بلقب كأس فلسطين لكرة القدم عام 1993، وهو ينافس حاليا على دوري الاحتراف الجزئي، وينافس للصعود لدوري المحترفين، حيث يحتل موقعا جيدا على سلم ترتيب الدوري.

يذكر أن مرزوق الغانم يشغل منصب رئيس مجلس الأمة الكويتي منذ العام 2013، وأعيد انتخابه في الدورة البرلمانية في العام 2016، وهو سياسي وعضو مجلس الأمة الكويتي منذ عام 2006، وعضو في البرلمان العربي الانتقالي.

كما قررت بلدية طوباس تسمية أحد شوارع المدينة على اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تقديراً لمواقف الكويت خاصة، وللمواقف العربية عامة الرافضة لصفقة القرن، وللتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية طوباس خالد سمير عبد الرازق، إن تسمية الشارع باسم الغانم يأتي تقديرا لمواقفه الوطنية الشجاعة وخطوة تتماشى مع توجهات الرأي العام العربي بشكل عام، وتوجهات الرأي العام الفلسطيني بشكل خاص في دعم وتخليد المواقف القومية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وللقائمين عليها أمثال رئيس مجلس الأمة الكويتي، واعترافاً وتقديراً لدور أمير الكويت صباح أحمد الصباح وللشعب الكويتي الشقيق في دعم الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية.

يذكر أن مرزوق الغانم يشغل منصب رئيس مجلس الأمة الكويتي منذ العام 2013، وأعيد انتخابه في الدورة البرلمانية في العام 2016، وهو سياسي وعضو مجلس الأمة الكويتي منذ عام 2006، وعضو في البرلمان العربي الانتقالي.

#طوباس #نابلس #مرزوق الغانم #الكويت #صفقة القرن

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