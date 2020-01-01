مالية غزة توضح نسبة العجر بغاز الطهي وسعر تعبئة اسطوانة الغاز

غزة / سما /

كشفت وزارة المالية في قطاع غزة، أن نسبة العجز في غاز الطهي تقلصت إلى ما نسبته 10 % فقط، خلافاً لما كانت عليه قبل أسابيع.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بيان بكر في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن نسبة العجز بغاز الطهي قد تقلصت تدريجياً من 60% حتى وصلت إلى 10% فقط.

وشدد على أن تقليص العجز بنسبة الغاز في القطاع مرهون بالكميات التي يتم إدخالها عبر معبر رفح البري من قبل الجانب المصري.

وأوضح أن محطات توزيع الغاز تأخذ نسبة معينة لتقوم بتوزيعها على المواطنين بصورة عادلة، لافتاً إلى أن السعر الحالي لأسطوانة الغاز هو 57 شيكل، خلافاً لما كانت عليه سباقا 25 شيكل.

وقال بكر إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار تضم ثلاث جهات هي: إدارة العامة للبترول في وزارة المالية، وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومباحث التموين بالشرطة.

ودعا المواطنين الذين يواجهون سوء معاملة أو وقوف أمام محطات التوزيع لتقديم شكوى لدى الجهات المذكورة للعمل على محاسبة المخالفين.

وأكد أنه سيتم إدخال 20 شاحنة محملة بالغاز من قبل الجانب المصري غداً الثلاثاء وفقاً للوعود التي تلقيناها من القاهرة، مشيراً إلى أن الغاز الإسرائيلي متوقف ولا يتم إدخال أي شيء هذه الأيام.