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هنية يعقب على محاكمة الشيخ رائد صلاح.. جزء من تطبيق "صفقة القرن"

الإثنين 10 فبراير 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعقب على محاكمة الشيخ رائد صلاح.. جزء من تطبيق "صفقة القرن"


غزة / سما /

عقّب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، على إصدار محكمة الاحتلال حكم بالسجن لمدة 28 شهرًا على شيخ الأقصى رائد صلاح، والذي يأتي استكمالًا لعمليات اعتقال وإبعاد متواصلة للشيخ عن المسجد الأقصى المبارك.

وقال هنية، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن تغييب الشيخ صلاح منذ سنتين، ثم إصدار هذا الحكم الجائر هو جزء من التمهيد لتطبيق "صفقة القرن" بالقدس والمثلث، ومحاولة لكتم الصوت الحر الصادح بالحق المؤكد على إسلامية الأقصى وعروبة القدس، والرافض والمعارض لجرائم الاحتلال وعمليات التهويد المتواصلة.

وأكد أن هذا القرار سيزيد شعبنا إصرارًا، وسيشكل حافزًا للمواصلة بكل السبل لإفشال هذه الصفقة المؤامرة.

ودعا إلى أوسع حركة تضامن مع الشيخ رائد صلاح والمسجد الأقصى المبارك، ورفض كل هذه الخطوات والمؤامرات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.

وأضاف "نعبر عن كامل تضامننا مع الشيخ رائد صلاح وأسرته وأهلنا في داخل الأرض المحتلة 48، واستنكارنا ورفضنا لهذا الحكم الظالم والذي يشي بعظم المؤامرة والسعي الدؤوب لفرضها على الأرض".

#اسماعيل هنية #حماس #رائد صلاح #صفقة القرن #محكمة الاحتلال

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