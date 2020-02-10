أسماء المشمولين في القرعة العلنية لقرض الزواج بغزة فبراير 2020

غزة / سما/

أجرى برنامج صندوق دعم الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة، القرعة العلنية لقرض الزواج الحسن لـ100 مستفيد من "دورة فبراير 2020" في صالة "سعد صايل" بمدينة غزة.

وحضر القرعة وكيل الوزارة أحمد محيسن، والنائب عن المجلس التشريعي يحيى موسى، وممثل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عمر نوفل، ومدير عام صندوق دعم الشباب عصام الهبيل، وممثلين عن بنكي الانتاج والوطني الإسلامي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، والمدراء العامون بالوزارة.

وأكد محيسن في كلمة له خلال مراسم القرعة، استمرار سياسة العمل التي انتهجتها ادارة الصندوق باختيار الأسماء وفق قرعة علنية تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية، حيث سبق القرعة التسجيل الالكتروني عبر موقع الصندوق .

وذكر أن الوزارة نجحت في تثبيت الآليات المتعلقة بعمل الصندوق واختيار المستفيدين، معربا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من زيادة عدد المستفيدين خلال الفترة القادمة .

وأعلن محيسن عن قرب فتح باب التسجيل لتمويل المشاريع الريادية ضمن جهود الوزارة لدعم الشباب، وفتح آفاق جديدة للعمل خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شبابنا الفلسطيني في القطاع المحاصر.

بدوره، أشاد نوفل بجهود الوزارة وتبني مشاريع قروض الزواج، معتبراً القروض التي تمنحها الوزارة بادرة طيبة لمساعدة الشباب في ظل الظروف الحياتية الصعبة.

وحثّ نوفل الشباب على السعي لتأسيس أسرة قائمة على المبادئ الإسلامية الحنيفة والتي تتخذ الأخلاق والاحترام نهجاً لها.

بدوره، أكد موسى على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة للتخفيف عن كاهل الشباب الذين عانوا الكثير من الصعوبات بسبب الحصار المفروض على غزة، حيث بلغت نسبة الشباب الفلسطيني ما يزيد عن ثلث المجتمع المحلي يعيش معظمهم ظروفاً اقتصادية صعبة.

كشوفات الأسماء الفائزة في القرعة العلنية لقروض الزواج لعدد 100 مستفيد اعلان 1/2020 يوم الاثنين 10/2/2020 :-





























